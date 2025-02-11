Москалькова рассказала о работе над гуманитарным коридором в Курской области

12 декабря 2024 г. Москалькова обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области для выхода жителей в безопасное место. По ее данным, на этих территориях нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций.