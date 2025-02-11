Москалькова рассказала о работе над гуманитарным коридором в Курской области
Россия ведет работу с Украиной и Международным комитетом Красного Креста (МКК) по возможному открытию гуманитарного коридора на оккупированной территории в Курской области для эвакуации мирных граждан. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
12 декабря 2024 г. Москалькова обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области для выхода жителей в безопасное место. По ее данным, на этих территориях нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций.
1 февраля 2025 г. правительство Курской области сообщило, что комитет региональной безопасности области уточнил информацию о количестве жителей, утративших связь с родственниками. В настоящий момент в списке пропавших без вести находятся более 2000 граждан.
Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Часть территории региона была оккупирована. В области объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.