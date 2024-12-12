Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Москалькова призвала Украину открыть гуманитарный коридор из Курской области

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области, пишет ТАСС.

«[Мирные жители], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или разрушенных домов. Там [в оккупированных районах], по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций. И я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», – сказала она агентству.

Москалькова добавила, что у многих жителей Курской области на занятых ВСУ территориях нет отопления.

22 ноября Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Москалькова сообщила, что россияне были вывезены украинскими силами с территории Курской области после вторжения в регион. 15 ноября Москалькова сообщила, что Киев рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области.

Боевые действия между ВС РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа, после вторжения ВСУ в российский регион. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных