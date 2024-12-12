Москалькова призвала Украину открыть гуманитарный коридор из Курской области

22 ноября Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Москалькова сообщила, что россияне были вывезены украинскими силами с территории Курской области после вторжения в регион. 15 ноября Москалькова сообщила, что Киев рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области.