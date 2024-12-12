Москалькова призвала Украину открыть гуманитарный коридор из Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области, пишет ТАСС.
«[Мирные жители], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или разрушенных домов. Там [в оккупированных районах], по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций. И я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», – сказала она агентству.
Москалькова добавила, что у многих жителей Курской области на занятых ВСУ территориях нет отопления.
22 ноября Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Москалькова сообщила, что россияне были вывезены украинскими силами с территории Курской области после вторжения в регион. 15 ноября Москалькова сообщила, что Киев рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области.
Боевые действия между ВС РФ и украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа, после вторжения ВСУ в российский регион. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.