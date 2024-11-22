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Москалькова рассказала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области

Ведомости

В Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня в Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой», – написала она в Telegram.

Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Москалькова сообщила, что россияне были вывезены украинскими силами с территории Курской области после вторжения в регион. 

Омбудсмен добавила, что гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента РФ, Минобороны, МИДом, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии. «Особенно отмечаю роль МККК [Международный комитет Красного Креста], который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта», – отметила она.

15 ноября Москалькова сообщила, что Украина рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области. 11 ноября российский омбудсмен говорила о 13 россиянах, вывезенных на Украину из Курской области. Тогда она отметила, что в Сумской области Украины, в частности, находятся новорожденный ребенок, пожилая женщина с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.

Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армии в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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