Москалькова рассказала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области
В Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые были насильно вывезены на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня в Россию из Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Вместе с родственниками и всей страной радуемся их возвращению домой», – написала она в Telegram.
Среди возвращенных – 12 детей, в том числе один – новорожденный ребенок, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник. Москалькова сообщила, что россияне были вывезены украинскими силами с территории Курской области после вторжения в регион.
Омбудсмен добавила, что гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента РФ, Минобороны, МИДом, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии. «Особенно отмечаю роль МККК [Международный комитет Красного Креста], который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта», – отметила она.
15 ноября Москалькова сообщила, что Украина рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области. 11 ноября российский омбудсмен говорила о 13 россиянах, вывезенных на Украину из Курской области. Тогда она отметила, что в Сумской области Украины, в частности, находятся новорожденный ребенок, пожилая женщина с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.
Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армии в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.