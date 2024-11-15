Москалькова: Москва обсуждает возвращение 23 вывезенных на Украину россиян
Украина рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
11 ноября российский омбудсмен сообщала о 13 россиянах, вывезенных на Украину из Курской области. На сегодняшний день установлено большее количество перемещенных граждан РФ. По словам Москальковой, в Сумской области Украины, в частности, находятся новорожденный ребенок, пожилая женщина с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.
«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию», – сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).
Москалькова добавила, что документы находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.
В октябре Москалькова сообщала, что вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывезли из Курской области более 1000 российских граждан. Тогда отмечалось, что Москве ничего не известно о судьбе этих людей. Омбудсмен подчеркивала, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку».
Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армии в Курской области продолжаются более 100 дней. ВСУ вторглись в российский регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.