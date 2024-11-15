Москалькова: Москва обсуждает возвращение 23 вывезенных на Украину россиян

«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию», – сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).