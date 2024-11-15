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Москалькова: Москва обсуждает возвращение 23 вывезенных на Украину россиян

Ведомости

Украина рассматривает предоставленные Россией документы для возвращения 23 россиян, вывезенных с территории Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

11 ноября российский омбудсмен сообщала о 13 россиянах, вывезенных на Украину из Курской области. На сегодняшний день установлено большее количество перемещенных граждан РФ. По словам Москальковой, в Сумской области Украины, в частности, находятся новорожденный ребенок, пожилая женщина с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.

«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области, с тем чтобы эти документы можно было бы использовать для оформления перехода через границу и возвращения в Россию», – сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

Москалькова добавила, что документы находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса.

В октябре Москалькова сообщала, что вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывезли из Курской области более 1000 российских граждан. Тогда отмечалось, что Москве ничего не известно о судьбе этих людей. Омбудсмен подчеркивала, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку».

Боевые действия между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армии в Курской области продолжаются более 100 дней. ВСУ вторглись в российский регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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