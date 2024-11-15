Что известно о ситуации в Курской области на 15 ноября

В то же время 14 ноября Глушковский районный суд признал незаконным и отменил одно из двух постановлений о назначении компенсации депутату горсобрания Курска Людмиле Шашенковой («Единая Россия») за разрушенное жилье. Она получила 6,8 млн руб. за две квартиры в Теткино, пострадавшие при украинских обстрелах. Прокуратура посчитала выплаты незаконными, так как деньги полагаются тем, кто постоянно проживает в пострадавшем жилье, а депутат живет в Курске. Кроме того, выплату можно получить только один раз. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры и постановил, что Шашенкова должна вернуть в бюджет 2,6 млн руб.