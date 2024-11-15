Что известно о ситуации в Курской области на 15 ноябряПравительство России направит региону свыше 19 млрд рублей для помощи жителям
В Курской области 102 дня длится противостояние между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия, как и прежде, сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе, где российские военные ведут наступление, о котором Минобороны РФ начало сообщать в сводках с первой половины сентября. На этом фоне правительство России заявило о выделении около 19 млрд руб. на помощь жителям региона. Тем временем в США сообщили о подготовке скоординированного с союзниками и партнерами ответа на якобы участие в боевых действиях на стороне РФ военных из КНДР.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 15 ноября.
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Марьевка, Николаево-Дарьино и Плехово (Суджанский район), говорится в сводке Минобороны РФ. Борьба ведется против шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны. Об отражении контратак ВСУ на указанных направлениях не сообщалось.
Российские войска авиацией и огнем артиллерии ударили по украинским военным в районах еще 17 населенных пунктов. В основном это хутора и деревни, села и поселки в Суджанском районе (в том числе Суджа), упоминается также пункт в Курчатовском районе. ВС РФ продолжают атаки по местам скопления ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью. Удары нанесены в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки, сказано в сводке.
За сутки ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 32 680 военных, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др. О потерях российской армии Минобороны РФ не сообщало.
Помощь жителям
Правительство России направит на единовременные выплаты на покупку и строительство жилья для пострадавших жителей Курской области 14 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Еще почти 4 млрд руб. пойдут на выплаты для приобретения необходимых вещей и свыше 1 млрд руб. – на возмещение трат за аренду жилья.
Вечером 14 ноября после встречи с курянами губернатор Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье. Он добавил, что уже принято решение компенсировать расходы на аренду жилья: многодетным семьям – 40 000 руб., остальным – 20 000 руб. Кроме того, власти Курской области приняли решение обеспечить выплаты за утраченные из-за боевых действий автомобили вне зависимости от их количества у владельца. Это же касается пострадавшей строительной спецтехники.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и экс-губернатор региона также заявил, что жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области, независимо от степени разрушений домов.
В то же время 14 ноября Глушковский районный суд признал незаконным и отменил одно из двух постановлений о назначении компенсации депутату горсобрания Курска Людмиле Шашенковой («Единая Россия») за разрушенное жилье. Она получила 6,8 млн руб. за две квартиры в Теткино, пострадавшие при украинских обстрелах. Прокуратура посчитала выплаты незаконными, так как деньги полагаются тем, кто постоянно проживает в пострадавшем жилье, а депутат живет в Курске. Кроме того, выплату можно получить только один раз. Суд частично удовлетворил иск прокуратуры и постановил, что Шашенкова должна вернуть в бюджет 2,6 млн руб.
О разрушении объекта культурного наследия
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военных ВСУ по обвинению в повреждении объекта культурного наследия «Церковь Дмитриевская» в селе Казачья Локня Суджанского района. По версии следователей, в ноябре украинские военные обстреляли здание церкви из артиллерии, минометов и систем залпового огня. Храм получил повреждения.
Это не первый объект культурного наследия, пострадавший в Курской области в результате боевых действий. В частности, СК сообщал о повреждении усадьбы помещика Иосифа Викторова, известной как «Дворец для любимой», а также усадьбы князей Барятинских Марьино постройки XIX в.
О военных КНДР
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом готовит скоординированный ответ в виде набора политических решений на якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области. По его словам, США будут действовать совместно с союзниками и партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.
О том, что КНДР якобы перебросила своих военных в Россию, в октябре сообщали власти Украины, разведка Южной Кореи и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Кремле информацию называли «противоречивой» и рекомендовали журналистам обращаться по этой теме в Минобороны РФ. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский завил, что всего на территорию РФ якобы были переброшены 11 000 северокорейских солдат.