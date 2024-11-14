Жителям Курской области могут списать ипотечные долги за разрушенное жилье

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор уже больше 100 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, после вторжения украинских сил приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.