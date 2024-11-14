Жителям Курской области могут списать ипотечные долги за разрушенное жилье
Власти Курской области, куда 6 августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ), обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье, разрушенное в результате боевых действий. Об этом губернатор Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале.
Сообщение появилось после встречи главы региона с жителями приграничных районов Курской области. По словам Смирнова, у людей «все еще остается много вопросов, требующих разъяснения от органов власти».
«Наша главная задача – обеспечить жильем всех, кто лишился своего дома. Со вчерашнего дня мы начали выдавать жилищные сертификаты тем, кто пострадал от действий ВСУ после 6 августа. <…> В первую очередь их получат участники специальной военной операции и их семьи, многодетные семьи, ветераны и инвалиды, а затем все остальные», – написал Смирнов.
Он также сообщил, что уже принято решение компенсировать расходы на аренду жилья: многодетным семьям – 40 000 руб., остальным – 20 000 руб. Для этого необходимо иметь договор об аренде. Власти также компенсирут расходы на капитальный ремонт собственникам, жилье которых пострадало от атак со стороны Украины.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор уже больше 100 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, после вторжения украинских сил приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.