Что известно о ситуации в Курской области на 14 ноября

13 ноября атаке ВСУ подверглась «Церковь Дмитриевская», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Храм находится в селе Казачья Локня. По информации властей Курской области, церковь была построена в 1880 г. и освящена в честь святого Дмитрия Солунского. В советские годы в здании храма находился склад. В начале 2000-х гг. его начали восстанавливать. С середины 2010-х гг. в церкви был завершен ремонт, и она была действующей. В храме проводились богослужения. После атаки министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области обратилось в Следственный комитет по региону.