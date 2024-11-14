Что известно о ситуации в Курской области на 14 ноября

Что известно о ситуации в Курской области на 14 ноябряБои в регионе продолжаются 101-й день
По данным Минобороны, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 430 человек, 10 танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о происходящем в Курской области на 14 ноября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный, сообщили в ведомстве.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки.
Работа следователей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении украинских военных и наемников, причастных к теракту против мирного населения Курской области. Выяснилось, что 12 августа ВСУ, используя бронетранспортер с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом, открыли огонь по автомобилю, в котором находился мирный житель. Мужчина был ранен, а автомобиль полностью уничтожен.
Судебно-экспертный центр Следственного комитета России оценил стоимость восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от украинских атак, в почти 60 млрд руб. В 2024 г. выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.
13 ноября атаке ВСУ подверглась «Церковь Дмитриевская», которая является объектом культурного наследия регионального значения. Храм находится в селе Казачья Локня. По информации властей Курской области, церковь была построена в 1880 г. и освящена в честь святого Дмитрия Солунского. В советские годы в здании храма находился склад. В начале 2000-х гг. его начали восстанавливать. С середины 2010-х гг. в церкви был завершен ремонт, и она была действующей. В храме проводились богослужения. После атаки министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области обратилось в Следственный комитет по региону.
Помощь жителям Курской области
Российский Красный Крест (РКК) нашел в Курской области 1200 человек, из которых 969 являются гражданскими лицами, 231 – военные. РКК принял 6049 обращений. Организации также поступило 8717 звонков для уточнения информации по ранее сделанным обращениям и для получения психологической поддержи.
Более 20,5 т гуманитарного груза прибыли в Курскую область из Ненецкого автономного округа, его передал лично его губернатор Юрий Бездудный. Жители Нарьян-Мара направили курянам теплые вещи и обувь, продукты питания. Груз уже находится в сортировочном центре гуманитарной помощи, где его расфасуют и составят продуктовые и гигиенические наборы. Волонтеры оперативно доставят их нуждающимся.
Увольнение чиновника из приграничья
Губернатор Курской области Алексей Смирнов области предложил уволиться приграничному главе Кореневского района Марине Дегтяревой во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходила в Курской государственной филармонии. Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации местных жителей. Это уже второе увольнение руководителя приграничного района, куда в начале августа зашли ВСУ. 12 ноября глава граничащего с Украиной Суджанского района Александр Богачев был отправлен в отставку на фоне недовольства местных жителей из-за задержек выплат компенсаций и выдачи жилищных сертификатов.