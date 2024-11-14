Российский Красный Крест помог найти в Курской области 1200 человек

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, после вторжения украинских сил приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.