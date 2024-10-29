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Российские войска за сутки эвакуировали 18 жителей приграничья Курской области

Ведомости

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали 18 жителей нескольких районов Курской области, на территорию которой 6 августа вторглись украинские войска. Об этом сообщило правительство региона.

В частности, спасены пять человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района.

«Сейчас люди в безопасности, они получают необходимую помощь», – заверили в региональном правительстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где почти три месяца ведут бои с ВС РФ. В этом регионе, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

В конце октября председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил «РИА Новости», что всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести жителей Курской области. Пока удалось найти 1088 человек, сказал он.

По данным главного управления МЧС России по Курской области на 28 октября, после вторжения ВСУ приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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