Российские войска за сутки эвакуировали 18 жителей приграничья Курской области
За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали 18 жителей нескольких районов Курской области, на территорию которой 6 августа вторглись украинские войска. Об этом сообщило правительство региона.
В частности, спасены пять человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района.
«Сейчас люди в безопасности, они получают необходимую помощь», – заверили в региональном правительстве.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где почти три месяца ведут бои с ВС РФ. В этом регионе, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В конце октября председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил «РИА Новости», что всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести жителей Курской области. Пока удалось найти 1088 человек, сказал он.
По данным главного управления МЧС России по Курской области на 28 октября, после вторжения ВСУ приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.