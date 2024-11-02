Правительство направит 48 млн рублей на выплаты жителям Курской области
Правительство России направит из резервного фонда более 48 млн руб. на выплаты жителям Курской области, которые пострадали в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в распоряжении кабмина, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Выделить в 2024 г. МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48,36 млн руб. из резервного фонда правительства РФ, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам», – говорится в документе.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также был объявлен режим ЧС федерального характера.
По данным ГУ МЧС по Курской области, с августа было принято 249 931 заявление от граждан, более 140 000 человек получили единовременные выплаты по 15 000 и 10 000 руб. После вторжения ВСУ приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.