Правительство направит 48 млн рублей на выплаты жителям Курской области

По данным ГУ МЧС по Курской области, с августа было принято 249 931 заявление от граждан, более 140 000 человек получили единовременные выплаты по 15 000 и 10 000 руб. После вторжения ВСУ приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.