СКР оценил ущерб от атак ВСУ по России в 60 млрд рублей

СКР оценил ущерб от атак ВСУ по России в 60 млрд рублейВ рамках экспертиз исследовали более 25 000 зданий и объектов инфраструктуры
Судебно-экспертный центр Следственного комитета (СК) РФ по итогам строительно-технических экспертиз в рамках оценки ущерба от украинских атак оценил стоимость восстановления объектов инфраструктуры в почти 60 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам совещания с председателем СК Александром Бастрыкиным в Донецке.
В 2024 г. выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.
Бастрыкин также заслушал доклады о работе по расследованию преступных действий украинских сил и деятельности подразделений СК в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следователи ведомства с 2014 г. возбудили более 5500 дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители руководства Украины, члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур. Сейчас постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц.
18 октября Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в новых регионах и приграничных областях в 7,8 млрд руб. По его словам, за восемь месяцев 2024 г. СК было проведено 19 500 экспертиз и исследований. В новых и приграничных регионах провели более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз, исследовали 3300 объектов – многоквартирных и частных домов, зданий организаций, детских садов, школ, транспортных средств.