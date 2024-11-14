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СКР оценил ущерб от атак ВСУ по России в 60 млрд рублей

В рамках экспертиз исследовали более 25 000 зданий и объектов инфраструктуры
Ведомости

Судебно-экспертный центр Следственного комитета (СК) РФ по итогам строительно-технических экспертиз в рамках оценки ущерба от украинских атак оценил стоимость восстановления объектов инфраструктуры в почти 60 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам совещания с председателем СК Александром Бастрыкиным в Донецке.

В 2024 г. выполнено порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, включая объекты на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках экспертиз было исследовано свыше 25 000 зданий и объектов инфраструктуры.

Бастрыкин также заслушал доклады о работе по расследованию преступных действий украинских сил и деятельности подразделений СК в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следователи ведомства с 2014 г. возбудили более 5500 дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители руководства Украины, члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур. Сейчас постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц.

18 октября Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в новых регионах и приграничных областях в 7,8 млрд руб. По его словам, за восемь месяцев 2024 г. СК было проведено 19 500 экспертиз и исследований. В новых и приграничных регионах провели более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз, исследовали 3300 объектов – многоквартирных и частных домов, зданий организаций, детских садов, школ, транспортных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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