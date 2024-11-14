СКР оценил ущерб от атак ВСУ по России в 60 млрд рублей

Бастрыкин также заслушал доклады о работе по расследованию преступных действий украинских сил и деятельности подразделений СК в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следователи ведомства с 2014 г. возбудили более 5500 дел, в рамках которых к уголовной ответственности привлекаются представители руководства Украины, члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур. Сейчас постановлены обвинительные приговоры в отношении 450 лиц.