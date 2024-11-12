ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины
Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре военных аэродромов и объектов энергетики, которые обеспечивали деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны во время ежедневного брифинга по проведению спецоперации.
Удары по целям наносились с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников при содействии ракетных войск и артиллерии. В военном ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.
За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 дрон самолетного типа. Свое тактическое положение улучшили подразделения группировки войск «Запад», а положение по переднему краю – подразделения «Южной» группировки. Подразделения «Центра» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи и позиции.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более трех месяцев идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.