Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в России в 7,8 млрд рублей
Ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новых регионах и приграничных областях составил 7,8 млрд руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда».
По словам Бастрыкина, за восемь месяцев 2024 г. СК было проведено 19 500 экспертиз и исследований, в том числе по оценке ущерба, причиненного ВСУ. В новых и приграничных регионах провели более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз, исследовали 3300 объектов – многоквартирных и частных домов, зданий организаций, детских садов, школ, транспортных средств.
«Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд руб.», – заявил глава СК.
В июне зампредседателя СК Александр Федоров рассказывал, что ущерб от действий ВСУ с 2022 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, а также трех приграничных областях РФ превысил 730 млрд руб.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ.
В Курской, Белгородской и Брянской областях сейчас действует режим контртеррористической операции. В первых двух областях также объявлен режим ЧС федерального характера.