Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в России в 7,8 млрд рублей

После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ.