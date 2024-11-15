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США пообещали ответить на отправку северокорейских военных в Курскую область

Ведомости

Белый дом готовит скоординированный ответ на якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Салливан также добавил, что США будут действовать совместно с союзниками и партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.

В начале ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах в Министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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