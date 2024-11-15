США пообещали ответить на отправку северокорейских военных в Курскую область
Белый дом готовит скоординированный ответ на якобы участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Салливан также добавил, что США будут действовать совместно с союзниками и партнерами в Европе, Японии и Южной Корее.
В начале ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах в Министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».