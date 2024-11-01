Северная Корея будет помогать России «до победного дня»

Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи. Чиновники в Китае опасаются, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке, считают в Китае.