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Северная Корея будет помогать России «до победного дня»

Ведомости

Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел Корейской Народно-Демократическая Республики Цой Сон Хи на переговорах в министерстве иностранных дел России в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

«А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала глава северокорейского МИДа (цитата по ТАСС).

Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи. Чиновники в Китае опасаются, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке, считают в Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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