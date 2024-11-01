Северная Корея будет помогать России «до победного дня»
Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел Корейской Народно-Демократическая Республики Цой Сон Хи на переговорах в министерстве иностранных дел России в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».
«А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала глава северокорейского МИДа (цитата по ТАСС).
Китай испытывает недовольство из-за сотрудничества России и Северной Кореи. Чиновники в Китае опасаются, что лидер КНДР Ким Чен Ын станет меньше полагаться на их страну, которая на протяжении длительного времени была крупнейшим торговым партнером. Северная Корея может перейти к более провокационному поведению в своих отношениях с Южной Кореей, осмелев благодаря российской поддержке, считают в Китае.