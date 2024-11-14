Старовойт: в курском приграничье все жители получат жилищные сертификаты
Жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области, независимо от степени разрушений домов. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Сертификаты получат все, вне зависимости от степени разрушения. Их получат жители, у кого жилье разрушено частично или полностью», – уточнил министр (цитата по ТАСС).
По его словам, у владельцев участков будет возможность организовать огород, поставить летний дом. Власти Курской области будут заново отстраивать населенные пункты и благоустраивать их. Эта программа формируется на площадке правительства России с администрацией региона.
12 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина. Он заявил, что жителям приграничных районов Курской области выплатят по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
По данным Главного управления МЧС по Курской области на 28 октября, после вторжения украинских сил приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан.