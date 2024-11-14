Старовойт: в курском приграничье все жители получат жилищные сертификаты

12 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина. Он заявил, что жителям приграничных районов Курской области выплатят по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи.