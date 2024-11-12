Хуснуллин в Курской области: все вопросы жителей Суджанского района учтены

12 ноября глава Суджанского района Александр Богачев был уволен после встречи губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями. В концертном зале «Свиридовский» прошла встреча жителей района с руководством области, министром транспорта России Романом Старовойтом и Хуснуллиным. Граждане пожаловались на молчание и нежелание идти на контакт Богачева. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут заниматься своей работой и поддерживать контакт с населением.