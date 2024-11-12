Хуснуллин в Курской области: все вопросы жителей Суджанского района учтены
Все вопросы жителей Суджанского района Курской области учтены и взяты на контроль. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин прибыл в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина. По итогам встречи с гражданами будут сформированы предложения, о которых российский вице-премьер доложит главе государства.
Он добавил, что жителям приграничных районов Курской области будут выплачивать по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи.
12 ноября глава Суджанского района Александр Богачев был уволен после встречи губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями. В концертном зале «Свиридовский» прошла встреча жителей района с руководством области, министром транспорта России Романом Старовойтом и Хуснуллиным. Граждане пожаловались на молчание и нежелание идти на контакт Богачева. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут заниматься своей работой и поддерживать контакт с населением.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Боевые действия сосредоточены в основном в приграничном Украине Суджанском районе, сообщали 8 ноября в Минобороны.