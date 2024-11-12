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Хуснуллин в Курской области: все вопросы жителей Суджанского района учтены

Ведомости

Все вопросы жителей Суджанского района Курской области учтены и взяты на контроль. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин прибыл в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина. По итогам встречи с гражданами будут сформированы предложения, о которых российский вице-премьер доложит главе государства.

«Все вопросы учтены, взяты на контроль», – уточнил Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что жителям приграничных районов Курской области будут выплачивать по 20 000 руб. или 40 000 руб. на аренду жилья. Окончательная сумма будет зависеть от состава семьи.

12 ноября глава Суджанского района Александр Богачев был уволен после встречи губернатора Курской области Алексея Смирнова с жителями. В концертном зале «Свиридовский» прошла встреча жителей района с руководством области, министром транспорта России Романом Старовойтом и Хуснуллиным. Граждане пожаловались на молчание и нежелание идти на контакт Богачева. Смирнов пообещал научить или заменить чиновников, которые не хотят или не могут заниматься своей работой и поддерживать контакт с населением.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Боевые действия сосредоточены в основном в приграничном Украине Суджанском районе, сообщали 8 ноября в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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