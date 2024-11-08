Что известно о ситуации в Курской области на 8 ноябряРегион запросил финпомощь у федерального центра на выплаты жителям и восстановление инфраструктуры
В Курской области идет 95-й день боевых действий между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией, которая нарушила российскую госграницу и вторглась в регион 6 августа. Борьба по-прежнему сосредоточена в приграничном Украине Суджанском районе, где российские военные ведут наступление, о котором Минобороны РФ сообщало в сводке еще в первой половине сентября. За сутки потери противника превысили 300 военных, а всего за чуть более чем три месяца – свыше 30 500 человек, утверждают в министерстве. Выступая в Сочи на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин назвал такие потери Украины колоссальными и превышающими показатель «за весь прошлый год киевского режима». Тем временем власти Курской области обратились за финансовой помощью к федеральному центру – в местном бюджете не хватает средств на выплату жителям пострадавших районов, финансирование соцпрограмм и восстановление инфраструктуры.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 8 ноября.
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово (Суджанский район), говорится в сводке Минобороны РФ.
Утверждается также, что российские военные отразили 11 контратак в направлении Дарьино, Зеленого Шляха, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки (Суджанский район). Предотвращена попытка прорыва ВСУ госграницы РФ через поселок Новый Путь в Глушковском районе.
Кроме того, авиацией и огнем артиллерии нанесены удары по украинским военным в районах еще 14 населенных пунктов. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском районе, упоминаются также пункты в Суджанском, Кореневском, Дмитриевском, Курчатовском районах. ВС РФ также продолжают бить по местам скопления ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью.
За сутки украинские войска лишись более 300 военнослужащих, два человека сдались в плен, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за чуть более чем три месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 30 500 военных. О потерях в ВС РФ Минобороны не сообщало.
Регион просит помощи
Председатель Курской областной думы Юрий Амерев и главы фракций запросили у федерального центра финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб. на 2025 г., сообщается на сайте регионального парламента. Такая сумма сформирована в связи с действующим в субъекте режимом контртеррористической операции (КТО), который был введен из-за вторжения ВСУ. Средства необходимы для финансирования ключевых направлений, таких как выплата дотаций, реализация социальных программ и восстановление инфраструктуры.
В региональном парламенте пояснили, что в 2025 г. ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется. Фонд начисленной заработной платы ожидается на уровне, упавшем на 63%. Это привело к изменению экономической ситуации в регионе и, соответственно, к снижению доходов областного бюджета.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов также заявил, что жителям районов, которые пострадали от боевых действий, потребуется не менее 100 млрд руб. только на социальные выплаты. Таких средств в бюджете региона нет, поэтому местные власти рассчитывают на помощь федерального центра, пояснил он.
О военных КНДР
7 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште завил, что военные КНДР якобы понесли первые потери в Курской области во время боев против украинских военных. Он также утверждает, что всего на территорию РФ были переброшены 11 000 северокорейских солдат.
В Кремле не стали отвечать на вопрос журналистов о гибели военных КНДР в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что эта тема касается непосредственного ведения специальной военной операции. Поэтому данный вопрос нужно задавать Минобороны, а не Кремлю.
О том, что КНДР якобы перебросила своих военных в Россию, кроме Украины в октябре сообщали также разведка Южной Кореи и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Кремле информацию называли «противоречивой» и рекомендовали журналистам обращаться по этой теме в Минобороны РФ.