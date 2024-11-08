Что известно о ситуации в Курской области на 8 ноября

В Курской области идет 95-й день боевых действий между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией, которая нарушила российскую госграницу и вторглась в регион 6 августа. Борьба по-прежнему сосредоточена в приграничном Украине Суджанском районе, где российские военные ведут наступление, о котором Минобороны РФ сообщало в сводке еще в первой половине сентября. За сутки потери противника превысили 300 военных, а всего за чуть более чем три месяца – свыше 30 500 человек, утверждают в министерстве. Выступая в Сочи на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин назвал такие потери Украины колоссальными и превышающими показатель «за весь прошлый год киевского режима». Тем временем власти Курской области обратились за финансовой помощью к федеральному центру – в местном бюджете не хватает средств на выплату жителям пострадавших районов, финансирование соцпрограмм и восстановление инфраструктуры.