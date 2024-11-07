Владимир Путин выступает на «Валдае». Главное

Владимир Путин выступает на «Валдае». ГлавноеТема заседания клуба – «Прочный мир – на какой основе?»
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стал «Прочный мир – на какой основе?». Для участия в заседании прибыли представители из около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных стран.
Выступление президент начал с Октябрьской социалистической революции, день которой отмечали 7 ноября. По его словам, сегодня миру также выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов.
Борьба за новый мир
Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заявил Путин. Одновременно с этим, за формирование нового мира развернулась борьба, продолжает президент, – это не борьба за власть, а столкновение принципов. Российский лидер прогнозирует, что следующее 20-летие в истории человечества «будет не менее, а то и более сложным».
«Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли, и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения», – сказал президент.
Запад может применить ядерное оружие
Российский президент предупредил, что никто не гарантирует, что в случае нарастания угроз ядерное оружие не будет задействовано Западом. По словам Путина, клуб обладателей ядерного оружия расширяется.
«Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. <...> Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность, может обернуться мировой трагедией», – отметил он.
Про навязывание западной идеологии
В политике США и их союзников последние годы более заметны принципы «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас», отметил президент. «Послушайте, эта формула, она очень опасная. Есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется», – заметил он, добавив, что «хаос, системный кризис уже нарастает и в самих странах, которые пытаются проводить такую политику».
При этом Путин отмечает, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они». Россия, напротив, не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.
Российский лидер подчеркнул, что в новом мире не должно быть месту гегемонии. По его словам, когда западные страны «осмыслят» этот факт, тогда процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания: «Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее».
Позже президент отметил объединение БРИКС как хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке.
Россия преодолела санкции
Западные страны предприняли «беспрецедентную попытку» отлучить Россию от мировой экономической и политической системы. Президент заметил, что тот объем санкций и карательных мер, применяемых к России, не имеет аналогов в истории.
«Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю, нет нужды напоминать, что произошло в реальности – сам факт того, что юбилейный "Валдай" собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя», – сказал Путин.
Роль Советского Союза в завершении холодной войны
Президент вновь вернулся к роли СССР в мире. По его словам, Советский Союз в середине 1980-х выступил за прекращение идеологической конфронтации и завершение холодной войны.
«Сам порыв, пусть и неоправданно идеалистический со стороны наших руководителей, но и нашего народа, – порой даже наивный подход, как сегодня мы это видим, – без сомнения диктовался искренними пожеланиями мира и всеобщего блага, что на самом деле исторически присуще и характеру нашего народа», – заявил он.
Несмотря на это, «другая сторона идеологического противостояния» восприняла действия Советского Союза как «свой триумф, победу, как капитуляцию нашей страны перед Западом», добавил Путин.