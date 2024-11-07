Владимир Путин выступает на «Валдае». Главное

В политике США и их союзников последние годы более заметны принципы «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас», отметил президент. «Послушайте, эта формула, она очень опасная. Есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется», – заметил он, добавив, что «хаос, системный кризис уже нарастает и в самих странах, которые пытаются проводить такую политику».