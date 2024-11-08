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В Кремле не стали отвечать на вопрос о гибели военных КНДР в России

Ведомости

Вопросы о ведении специальной военной операции относятся к компетенции Минобороны РФ, а не Кремля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли на российской территории погибли северокорейские военные, якобы привлеченные для участия в спецоперации.

«Это вопрос, который касается непосредственного ведения специальной военной операции. Поэтому его нужно задавать министерству обороны», – сказал Песков.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште завил, что военные КНДР якобы понесли первые потери в Курской области во время боев против украинских военных. Он также утверждает, что всего на территорию РФ были переброшены 11 000 северокорейских солдат.

Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было якобы изображено перемещение военных КНДР в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории северокорейских военнослужащих переброшены в Курскую область. В Кремле эту информацию называли «противоречивой» и рекомендовали журналистам обращаться по этой теме в Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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