В Кремле не стали отвечать на вопрос о гибели военных КНДР в России

Разведка Южной Кореи 18 октября опубликовала спутниковые снимки, на которых, как она сообщала, было якобы изображено перемещение военных КНДР в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 октября говорил, что 8000 из 10 000 находящихся на российской территории северокорейских военнослужащих переброшены в Курскую область. В Кремле эту информацию называли «противоречивой» и рекомендовали журналистам обращаться по этой теме в Минобороны РФ.