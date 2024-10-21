В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы переброске военных КНДР в РФ
Информация о якобы переброске в Россию северокорейских военных является противоречивой, но в целом этот вопрос относится к компетенции Минобороны, а не Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос [якобы нахождения военных КНДР в России], который касается ведения специальной военной операции, и вам нужно обращаться в Министерство обороны. <…> Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно. Потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям», – сказал Песков.
Он добавил, что КНДР является партнером России, которая имеет «суверенное право» на развитие отношений с этой страной во всех областях.
«Это ни у кого не должно вызывать какие-то обеспокоенности, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», – подчеркнул представитель Кремля.
8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения российской спецоперации. По его словам, это вполне вероятно, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.
10 октября Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации. 16 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения этим сведениям.
21 октября первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, писал Yonhap. Она связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи в зону проведения спецоперации РФ на Украине.