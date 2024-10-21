В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы переброске военных КНДР в РФ

8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения российской спецоперации. По его словам, это вполне вероятно, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.