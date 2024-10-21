МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за слухов о военных КНДР
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, сообщает агентство Yonhap.
Встреча связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи и зону проведения спецоперации РФ на Украине. Зиновьев в разговоре с Yonhap сообщил, что встречался с Кимом, когда тот покидал МИД. При этом дипломат отказался отвечать на другие вопросы, утверждает агентство.
8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения спецоперации. Он оценил возможность такого развертывания как вероятную, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.
10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации на Украине. 16 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения участия военнослужащих КНДР в спецоперации.