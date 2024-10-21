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МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за слухов о военных КНДР

Ведомости

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, сообщает агентство Yonhap.

Встреча связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи и зону проведения спецоперации РФ на Украине. Зиновьев в разговоре с Yonhap сообщил, что встречался с Кимом, когда тот покидал МИД. При этом дипломат отказался отвечать на другие вопросы, утверждает агентство.

8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения спецоперации. Он оценил возможность такого развертывания как вероятную, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.

10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации на Украине. 16 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения участия военнослужащих КНДР в спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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