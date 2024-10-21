МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за слухов о военных КНДР

Встреча связана со слухами о якобы отправке военнослужащих Северной Кореи и зону проведения спецоперации РФ на Украине. Зиновьев в разговоре с Yonhap сообщил, что встречался с Кимом, когда тот покидал МИД. При этом дипломат отказался отвечать на другие вопросы, утверждает агентство.