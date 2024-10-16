НАТО не подтвердила информацию об участии военных КНДР в спецоперации

8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения спецоперации. Он оценил возможность такого развертывания как вероятную, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР также выступали и в Киеве.