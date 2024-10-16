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НАТО не подтвердила информацию об участии военных КНДР в спецоперации

Ведомости

У НАТО нет подтверждений участия военнослужащих КНДР в спецоперации России на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«У нас нет подтверждений, но мы считаем, что Северная Корея уже поддерживает военные усилия России в техническом отношении», – сказал он. Рютте также призвал Южную Корею активнее поддерживать Украину.

8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения спецоперации. Он оценил возможность такого развертывания как вероятную, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР также выступали и в Киеве.

10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации на Украине.

19 июня 2024 г. президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею. Путин по итогам переговоров заявил, что договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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