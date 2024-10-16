НАТО не подтвердила информацию об участии военных КНДР в спецоперации
У НАТО нет подтверждений участия военнослужащих КНДР в спецоперации России на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«У нас нет подтверждений, но мы считаем, что Северная Корея уже поддерживает военные усилия России в техническом отношении», – сказал он. Рютте также призвал Южную Корею активнее поддерживать Украину.
8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян якобы может направить своих военнослужащих в зону проведения спецоперации. Он оценил возможность такого развертывания как вероятную, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР также выступали и в Киеве.
10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о том, что власти КНДР якобы отправляют своих военных для участия в спецоперации на Украине.
19 июня 2024 г. президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею. Путин по итогам переговоров заявил, что договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии.