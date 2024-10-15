Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кремль: формулировки договора о партнерстве с КНДР являются однозначными

Ведомости

Формулировки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР «не нуждаются в дальнейшем уточнении и достаточно однозначные», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Формулировки договора] не нуждаются в дальнейшем уточнении и достаточно однозначные. При этом главное, что этот договор подразумевает, чтобы во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности, этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений», – сказал он.

Песков, отвечая на вопрос о наличии пункта о военной помощи в договоре о партнерстве с Ираном, заявил, что о содержании договора между Москвой и Тегераном можно будет говорить по мере его готовности.

19 июня президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно тексту документа, внесенного 14 октября на ратификацию в Госдуму, Россия и Северная Корея сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности».

В случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии в отношении одной страны вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу».

Кроме того, в случае вооруженного нападения на одну из стран – участниц договора другая сторона окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Президент России одобрил проект договора с Ираном 18 сентября. 4 октября посол исламской республики в РФ Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию. Предполагается, что он будет подписан на саммите БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных