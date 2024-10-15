Кремль: формулировки договора о партнерстве с КНДР являются однозначными

«[Формулировки договора] не нуждаются в дальнейшем уточнении и достаточно однозначные. При этом главное, что этот договор подразумевает, чтобы во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности, этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений», – сказал он.