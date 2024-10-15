Кремль: формулировки договора о партнерстве с КНДР являются однозначными
Формулировки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР «не нуждаются в дальнейшем уточнении и достаточно однозначные», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Формулировки договора] не нуждаются в дальнейшем уточнении и достаточно однозначные. При этом главное, что этот договор подразумевает, чтобы во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности, этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений», – сказал он.
Песков, отвечая на вопрос о наличии пункта о военной помощи в договоре о партнерстве с Ираном, заявил, что о содержании договора между Москвой и Тегераном можно будет говорить по мере его готовности.
19 июня президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно тексту документа, внесенного 14 октября на ратификацию в Госдуму, Россия и Северная Корея сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности».
В случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии в отношении одной страны вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу».
Кроме того, в случае вооруженного нападения на одну из стран – участниц договора другая сторона окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Президент России одобрил проект договора с Ираном 18 сентября. 4 октября посол исламской республики в РФ Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию. Предполагается, что он будет подписан на саммите БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.