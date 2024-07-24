Что значит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана

Что значит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и ИранаЕго согласовывали более двух лет и могут подписать на октябрьском саммите БРИКС в Казани
Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, заявил 23 июля в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он анонсировал, что стороны подпишут «историческое соглашение» в ближайшее время.
Финализировать текст документа удалось, по словам Руденко, в ходе состоявшихся в Москве 21 июля «продуктивных консультаций» экспертов правовых и территориальных подразделений МИД России и Ирана.
Редакционная работа над документом, призванная повысить статус российско-иранских отношений, началась два с половиной года назад – в январе 2022 г. еще при погибшем в мае президенте Ирана Ибрахиме Раиси. Аналогичные соглашения у России есть с Монголией, Вьетнамом и КНДР. Итоговая версия договора с Ираном неоднократно анонсировалась обеими сторонами «в ближайшее время», но постоянно откладывалась.
В начале июля 2024 г. президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой во втором туре выборов. В ходе телефонного разговора стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и добавил, что его администрация будет углублять взаимодействие с Москвой. Теперь, как пишет IRNA, подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве запланировано на предстоящем саммите БРИКС в Казани в октябре текущего года.
Заявлению Руденко предшествовала встреча 22 июля первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова с зампредом Совета экспертов Исламской Республики Иран (орган, избирающий верховного руководителя страны) Алирезой Арафи. Стороны отметили, что в российско-иранских отношениях «наступил новый этап, который характеризуется укреплением взаимного доверия и политического взаимодействия», и подтвердили необходимость установления «справедливого миропорядка» в системе международных отношений. «Мы глубоко убеждены, что в мире должно быть несколько центров сил, и один из этих центров – это Россия», – цитирует Арафи пресс-служба Госдумы.
По итогам прошлого года товарооборот России и Ирана снизился на 17% до чуть более $4 млрд по сравнению с 2022 г. ($4,9 млрд). По словам российского вице-премьера Александра Новака, это в основном было связано с большим объемом торговли в области сельскохозяйственной продукции, «который был рекордный в тот период». «У нас есть, безусловно, потенциал наращивания торгового оборота. Практически в каждой сфере товаров и услуг. Работа ведется, снимаются барьеры», – добавил Новак.
Где Россия взаимодействует с Ираном
Москва и Тегеран сотрудничают в рамках различных политических и экономических объединений.
В июле 2023 г. Тегеран вошел в качестве полноправного члена и в ШОС. В декабре того же года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге стороны заключили соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. В российском Минэкономразвития пояснили, что условия договора предусматривают тарифные преференции Тегерану на более чем 95% текущего российского экспорта в страну. В январе 2024 г. Иран официально стал членом БРИКС.
По данным российско-иранской межправкомиссии, Россия в 2023 г. экспортировала в Иран товаров на сумму $2,7 млрд (снижение на 27,1%), преимущественно продовольствие и сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт из Ирана составил $1,29 млрд (рост 15,8%). Он был представлен продовольственными товарами и сельхозсырьем, продукцией химпрома.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, предыдущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 г., регулирующий отношения двух стран, значительно устарел: «С тех пор внутриполитическая обстановка в двух государствах и международный фон сильно изменились. Поэтому требуются новые рычаги для активизации сотрудничества».
Тем не менее, продолжает Сажин, из-за внутриполитической ситуации в Иране подписание договора может столкнуться с трудностями. С одной стороны, западные санкции способствуют тесному развитию отношений двух стран. С другой, отмечает эксперт, часть иранской элиты после победы реформатора Пезешкиана поддерживает налаживание связей скорее с Западом, в то время как консерваторы – сотрудничество с соседними государствами. «Впрочем, скорее всего, в Иране сформируется коалиционное правительство, и соглашение будет подписано», – считает эксперт.
Новый договор задаст параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. «Это обяжет стороны сделать практические шаги. Возможно, регламентирует и облегчит перемещение трудовых ресурсов из Ирана в Россию. А на Ближнем Востоке запустит совместные проекты по восстановлению Сирии», – допускает эксперт.
По мнению Сажина, наибольший акцент Москва и Тегеран сделают в сотрудничество в ТЭКе и нефтехимии: «Страны могли бы снизить последствия санкций и совместными силами преодолеть сложности в техническом оснащении модернизации этих отраслей». Кроме того, Иран заинтересован в закупках российских сельхозтоваров, продукции машиностроения, военной техники и транспорта, включая железнодорожный.