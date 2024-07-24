Что значит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана

Где Россия взаимодействует с Ираном

Москва и Тегеран сотрудничают в рамках различных политических и экономических объединений.

В июле 2023 г. Тегеран вошел в качестве полноправного члена и в ШОС. В декабре того же года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге стороны заключили соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. В российском Минэкономразвития пояснили, что условия договора предусматривают тарифные преференции Тегерану на более чем 95% текущего российского экспорта в страну. В январе 2024 г. Иран официально стал членом БРИКС.