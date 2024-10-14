Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДРДокумент был подписан во время визита президента РФ в Пхеньян в июне
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ опубликован в думской базе.
Согласно документу, решение о ратификации договора было принято «исходя из общего стремления и желания сохранять исторически сформировавшиеся традиции российско-корейской дружбы, сотрудничества» с целью выстраивать «межгосударственные отношения новой эпохи», тем самым «способствуя процветанию и благополучию народов двух стран».
Решение о партнерстве стран «отвечает коренным интересам их народов» и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности», подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава ООН и общепризнанным принципам и нормам международного права.
Ст. 3 договора указывает, что Россия и Северная Корея сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». В случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии в отношении одной страны, вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы».
«В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», – говорится в ст. 5 договора.
14 октября Путин назначил замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР в палатах Федерального Собрания.
19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. В ходе визита главы государства в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.