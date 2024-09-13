Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в КНДР
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР 13 сентября. В рамках стратегического диалога между странами стороны провели предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи в Пхеньяне прошли в дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне.
«Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркивается в сообщении.
19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. В ходе визита главы государства в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.