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Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в КНДР

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР 13 сентября. В рамках стратегического диалога между странами стороны провели предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи в Пхеньяне прошли в дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне.

«Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркивается в сообщении.

19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18-19 июня. В ходе визита главы государства в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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