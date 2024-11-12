Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Что известно о ситуации в Курской области на 12 ноября

За прошедшие сутки Вооруженные силы России отразили семь контратак ВСУ
Екатерина Дорофеева
Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои Вооруженных сил России и ВСУ идут в Курской области 99 дней. Российские военные продолжают операцию на территории региона, отражая контратаки украинских сил. Подразделения группировки войск «Север» наступают, наносят удары по армии Украины в районе населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Авиация и ракетные войска атакуют резервы ВСУ в Сумской области.

«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в приграничье на 12 ноября.

Сводка Минобороны

В ходе наступательных действий подразделения «Севера» нанесли поражение частям ряда бригад ВСУ, в том числе механизированных, десантно-штурмовых и танковой. Российские военнослужащие отразили семь контратак, в результате чего украинские силы потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, а также танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных сил Украины в районах Александрии, Богдановки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки и др. По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Российские силы, в частности, уничтожили пять танков, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на направлении ВСУ, по данным Минобороны, потеряли свыше 31 700 человек.

Отставка главы Суджанского района

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отстранили от должности. Это произошло после встречи губернатора Алексея Смирнова с жителями, где он согласился уволить Богачева из-за жалоб на его «молчание и нежелание идти на контакт».

Во время мероприятия Смирнов отметил, что из-за недоработки сотрудников районной администрации затягиваются сроки по выдаче сертификатов на приобретение жилья. По этой причине эвакуированные из приграничья суджанцы находятся в тяжелом положении. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Курской области, заявил, что все вопросы жителей Суджанского района взяты на контроль, передает «РИА Новости».

Уголовные дела против иностранцев

Курский областной суд планирует 20 ноября в закрытом режиме рассмотреть дело гражданина Новой Зеландии Джорджа ОʼБрайена. Он обвиняется в ряде тяжких преступлений, в том числе в наемничестве и незаконном пересечении границы России. ОʼБрайен находится в международном розыске, по запросу районного суда Москвы он заочно арестован. Дело против гражданина Новой Зеландии Следственный комитет возбудил в середине сентября.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса. По сообщениям в СМИ и в социальных сетях, он осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже. Кроме того, утверждается, что Барткевичюс высказывался о необходимости полного запрета русского языка и культуры в Литве и других странах Европы, а также осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе и публично оправдал теракт в «Крокусе» в Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных