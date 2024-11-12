Что известно о ситуации в Курской области на 12 ноября

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса. По сообщениям в СМИ и в социальных сетях, он осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже. Кроме того, утверждается, что Барткевичюс высказывался о необходимости полного запрета русского языка и культуры в Литве и других странах Европы, а также осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе и публично оправдал теракт в «Крокусе» в Москве.