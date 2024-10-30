Что известно о ситуации в Курской области на 30 октября

Вечером 29 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что всего свои дома вынужденно покинули более 150 000 человек. Одним из направлений работы властей с этими людьми является помощь по их трудоустройству. Среди 10 000 имеющихся вакансий по 2000 из них работодатели готовы предоставить сотрудникам жилье, рассказал губернатор. Правительством РФ также приняты дополнительные меры поддержки в виде предоставления субсидии предприятиям в размере 2/3 средней заработной платы для компенсации расходов на оплату вынужденного простоя, напомнил Смирнов.