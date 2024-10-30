Что известно о ситуации в Курской области на 30 октябряПо словам губернатора, с начала боев более 150 000 человек вынуждены были покинуть свои дома
В Курской области 86-й день длится противостояние Вооруженных сил (ВС) России и украинской армии, которая пересекла российскую границу и вторглась в регион 6 августа. Боевые действия по-прежнему в основном сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе, упоминаются также удары в Рыльском, Железногорском, Курчатовском, Глушковском и Кореневском районах. Противник за минувшие сутки провел восемь контратак, все их отразили ВС РФ, следует из сводки Минобороны России.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 30 октября.
Сводка Минобороны
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, начатое еще в первой половине сентября. Речь о населенных пунктах Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово (Суджанский район). В этом же направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) провели восемь контратак, но они были отражены, утверждают в российском ведомстве.
Авиацией и огнем артиллерии нанесено поражение противнику в районах еще 15 населенных пунктов РФ. В основном это села, поселки, хутора и деревни в Суджанском районе, упоминаются также пункты в Рыльском, Железногорском, Курчатовском, Глушковском и Кореневском районах. ВС РФ продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью.
За сутки украинские войска лишись более 350 военнослужащих, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за три неполных месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 27 950 военных, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
Помощь мирным жителям
По данным регионального оперштаба на вечер 29 октября, российские военные эвакуировали 18 жителей нескольких районов Курской области. В частности, спасены пять человек из Суджанского района, 10 из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района. Сейчас люди в безопасности, они получают необходимую помощь, заверили в региональном правительстве.
Вечером 29 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что всего свои дома вынужденно покинули более 150 000 человек. Одним из направлений работы властей с этими людьми является помощь по их трудоустройству. Среди 10 000 имеющихся вакансий по 2000 из них работодатели готовы предоставить сотрудникам жилье, рассказал губернатор. Правительством РФ также приняты дополнительные меры поддержки в виде предоставления субсидии предприятиям в размере 2/3 средней заработной платы для компенсации расходов на оплату вынужденного простоя, напомнил Смирнов.
Ущерб в регионе
Как сообщил Смирнов, ночью система ПВО сбила пять украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упала в городе Железногорске. По словам губернатора, было зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали.
30 октября Следственный комитет (СК) России также сообщил о возбуждении уголовного дела против военных ВСУ, причастных к обстрелу объекта культурного наследия в селе Сафоновка Кореневского района. Как утверждают в СК, украинские военные в начале октября обстреляли усадьбу помещика Иосифа Викторова, известную как «Дворец для любимой», с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. Объект получил повреждения и частично разрушен. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 1 ст. 243 (уничтожение объектов культурного наследия) и пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт).
«Дворец для любимой» – не первый пострадавший объект культурного наследия. Ранее в октябре следователи возбудили уголовное дело по ряду статей УК РФ против украинских военных, обстрелявших усадьбу князей Барятинских Марьино постройки XIX в. в Рыльском районе Курской области.