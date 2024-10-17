Что известно о боевых действиях в Курской области на 17 октября

Что известно о боевых действиях в Курской области на 17 октябряЗа сутки российские войска отразили шесть контратак ВСУ
Бои Вооруженных сил (ВС) России с украинской армией, вторгнувшейся в Курскую область, продолжаются уже 73 дня. По данным Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили шесть контратак военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными. Еще шесть военных ВСУ сдались в плен. Всего за сутки потери с украинской стороны достигли более 250 человек.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о том, что происходит в Курской области спустя почти два с половиной месяца после вторжения ВСУ в регион.
Сводка Минобороны
Согласно ежедневной сводке Министерства обороны РФ, бойцы «Севера» продолжили наступление, поразив формирования четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плехово.
В районах Богдановки, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Зазулевки, Косицы, Кубаткина, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Никольского, Нового Пути, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Плехова, Правды, Свердликова, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного были поражены скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады нацгвардии, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ. Атака была совершена ударами армейской авиации и артиллерийским огнем. Кроме того, ВС РФ продолжают атаковать районы сосредоточения противника в Сумской области Украины.
За сутки были уничтожены 15 единиц бронетехники, включая пять танков, две боевые машины пехоты (в том числе одна шведская БМП CV-90), восемь боевых бронированных машин, четыре орудия, включая две гаубицы М777 производства США и одну гаубица L119 британского производства, а также пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля. Всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли, по данным Минобороны, более 23 850 военнослужащих.
Помощь пострадавшим
Курская область получила 6,5 т гуманитарной помощи из Арзамаса Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Поддержка стала частью акции Минэкономразвития России «Мой бизнес помогает».
В гуманитарный груз вошли одежда и обувь, подушки, одеяла, канцелярские товары, медицинские препараты, компьютеры и др. Помощь передали в пункт временного размещения, расположенный в Курском медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия Печерского.
Дело против ВСУ после обстрела усадьбы «Марьино»
Главное военное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ряду статей УК РФ против украинских военных, обстрелявших объект культурного наследия «Усадьба Барятинских «Марьино, XIX–XX вв.» в Рыльском районе Курской области. СК установил, что обстрел был совершен 11 октября с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. Объект культурного наследия, а также здания и сооружения на его территории повреждены. Обошлось без пострадавших.
Рост числа доноров крови
По словам главного врача ОБУЗ «Курский клинический центр крови» Алексея Ковалева, после вторжения ВСУ на территорию Курской области местные жители начали активно сдавать кровь для нуждающихся. Количество доноров в регионе увеличилось в 2,5–3 раза. Представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов также отметил, что учреждение регулярно получает заявки от организаций о сдаче крови целенаправленно для Курской и Белгородской областей. Как писали «Ведомости» со ссылкой на представителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 17 октября, общее количество доноров крови в России за семь месяцев 2024 г. выросло относительно на 1,88% год к году, или на 19 996 человек.