Что известно о боевых действиях в Курской области на 17 октября

По словам главного врача ОБУЗ «Курский клинический центр крови» Алексея Ковалева, после вторжения ВСУ на территорию Курской области местные жители начали активно сдавать кровь для нуждающихся. Количество доноров в регионе увеличилось в 2,5–3 раза. Представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов также отметил, что учреждение регулярно получает заявки от организаций о сдаче крови целенаправленно для Курской и Белгородской областей. Как писали «Ведомости» со ссылкой на представителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 17 октября, общее количество доноров крови в России за семь месяцев 2024 г. выросло относительно на 1,88% год к году, или на 19 996 человек.