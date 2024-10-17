Количество доноров крови в России достигло 10-летнего максимума

В годовом исчислении (т. е. при сохранении динамики до конца 2024 г.) число доноров достигнет 10 на 1000 граждан, тогда как в 2023 г. их было 9,8 на 1000 соотечественников. Это максимальное значение с 2014 г., когда доноров насчитывалось 1,61 млн человек, или 11 на 1000 граждан. Донорская активность в России снижалась с 2014 г., достигнув минимума в 2020 г., когда доноров было всего 1,21 млн человек. В последние четыре года количество доноров постоянно увеличивалось. В 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о росте числа сдающих кровь на 7,2%, а в 2023 г., согласно отчету ФМБА, их стало больше еще на 1,4% – 1,43 млн человек.