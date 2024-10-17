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/ Общество

Количество доноров крови в России достигло 10-летнего максимума

За январь – июль 2024 года сдавших кровь стало на 2% больше
Артем Косенок
Андрей Гордеев / Ведомости

Общее количество доноров крови в России за семь месяцев 2024 г. выросло относительно того же периода прошлого года на 1,88%, или на 19 996 человек, сообщил «Ведомостям» представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Всего за январь – июль кровь в России сдали 1,08 млн человек.

В годовом исчислении (т. е. при сохранении динамики до конца 2024 г.) число доноров достигнет 10 на 1000 граждан, тогда как в 2023 г. их было 9,8 на 1000 соотечественников. Это максимальное значение с 2014 г., когда доноров насчитывалось 1,61 млн человек, или 11 на 1000 граждан. Донорская активность в России снижалась с 2014 г., достигнув минимума в 2020 г., когда доноров было всего 1,21 млн человек. В последние четыре года количество доноров постоянно увеличивалось. В 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о росте числа сдающих кровь на 7,2%, а в 2023 г., согласно отчету ФМБА, их стало больше еще на 1,4% – 1,43 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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