Кабмин направит жителям Курской и Белгородской областей более 22 млрд рублей

На единовременные выплаты на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области выделено 14 млрд руб. Также региону направят почти 4 млрд руб. на выплаты жителям для приобретения необходимых вещей и свыше 1 млрд руб. на возмещение трат тем, кто вынужден арендовать жилье. Белгородской области на эти же цели выделят около 3,5 млрд руб.