Кабмин направит жителям Курской и Белгородской областей более 22 млрд рублей
Правительство России направит 22,5 млрд руб. на помощь жителям Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил на заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На единовременные выплаты на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области выделено 14 млрд руб. Также региону направят почти 4 млрд руб. на выплаты жителям для приобретения необходимых вещей и свыше 1 млрд руб. на возмещение трат тем, кто вынужден арендовать жилье. Белгородской области на эти же цели выделят около 3,5 млрд руб.
«Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро, без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях», – подчеркнул Мишустин.
14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье, разрушенное в результате боевых действий. Он добавил, что уже принято решение компенсировать расходы на аренду жилья: многодетным семьям – 40 000 руб., остальным – 20 000 руб. Власти также компенсируют расходы на капитальный ремонт собственникам, жилье которых пострадало от украинских атак.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор уже больше 100 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.