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Кабмин направит жителям Курской и Белгородской областей более 22 млрд рублей

Ведомости

Правительство России направит 22,5 млрд руб. на помощь жителям Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил на заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На единовременные выплаты на покупку и строительство дома или квартиры для пострадавших жителей Курской области выделено 14 млрд руб. Также региону направят почти 4 млрд руб. на выплаты жителям для приобретения необходимых вещей и свыше 1 млрд руб. на возмещение трат тем, кто вынужден арендовать жилье. Белгородской области на эти же цели выделят около 3,5 млрд руб.

«Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро, без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях», – подчеркнул Мишустин.

14 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти региона обсуждают с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за жилье, разрушенное в результате боевых действий. Он добавил, что уже принято решение компенсировать расходы на аренду жилья: многодетным семьям – 40 000 руб., остальным – 20 000 руб. Власти также компенсируют расходы на капитальный ремонт собственникам, жилье которых пострадало от украинских атак.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор уже больше 100 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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