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Москалькова: в Сумской области найдены 13 граждан РФ из Курска

Ведомости

В Сумскую область Украины перемещены из Курской области 13 граждан Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас Россия ведет переговоры с украинской стороной о возвращении граждан в страну.

В октябре Москалькова заявила о более 1000 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину. Российской стороне ничего не известно о судьбе этих людей. Принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку», подчеркивала она.

Более трех месяцев в Курской области российские военнослужащие ведут бои с украинскими солдатами, которые вторглись в приграничный регион в начале августа. Группировка «Север» продолжает наступление, а власти одного из районов встретились с людьми, которые потеряли свои дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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