Москалькова: в Сумской области найдены 13 граждан РФ из Курска
В Сумскую область Украины перемещены из Курской области 13 граждан Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По ее словам, сейчас Россия ведет переговоры с украинской стороной о возвращении граждан в страну.
В октябре Москалькова заявила о более 1000 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину. Российской стороне ничего не известно о судьбе этих людей. Принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку», подчеркивала она.
Более трех месяцев в Курской области российские военнослужащие ведут бои с украинскими солдатами, которые вторглись в приграничный регион в начале августа. Группировка «Север» продолжает наступление, а власти одного из районов встретились с людьми, которые потеряли свои дома.