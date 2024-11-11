Москалькова: в Сумской области найдены 13 граждан РФ из Курска

В октябре Москалькова заявила о более 1000 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину. Российской стороне ничего не известно о судьбе этих людей. Принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания нарушает Женевскую конвенцию, мировое сообщество должно «дать этому надлежащую оценку», подчеркивала она.