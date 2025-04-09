Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ по энергообъектам РФ за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали энергообъекты России, снова нарушив российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Атаки пришлись на Курскую, Запорожскую и Ростовскую области, сообщает Минобороны РФ.
В результате обстрела ВСУ Курской области в 08:18 8 апреля оборвались провода в пролетах опор. Это привело к отключению высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Жители села Большое Солдатское Большесолдатского района остались без света. Позже, в 13:20 в результате украинского обстрела из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.
В Запорожской области из-за атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка. Это произошло в 22:39 8 апреля. Рабочая мощность станции снизилась на 3,25 МВт.
В Ростовской области в 3:50 9 апреля из-за атаки украинского беспилотника был поврежден провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Около 400 бытовых потребителей в Каменском районе лишись электричества.
9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина, невзирая на собственные заявления, каждый день наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия. При этом российская сторона, по ловам дипломата, строго соблюдает запрет на атаки.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе него Трамп предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим.