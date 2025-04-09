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Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ по энергообъектам РФ за сутки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали энергообъекты России, снова нарушив российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Атаки пришлись на Курскую, Запорожскую и Ростовскую области, сообщает Минобороны РФ.

В результате обстрела ВСУ Курской области в 08:18 8 апреля оборвались провода в пролетах опор. Это привело к отключению высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Жители села Большое Солдатское Большесолдатского района остались без света. Позже, в 13:20 в результате украинского обстрела из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.

В Запорожской области из-за атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка. Это произошло в 22:39 8 апреля. Рабочая мощность станции снизилась на 3,25 МВт.

В Ростовской области в 3:50 9 апреля из-за атаки украинского беспилотника был поврежден провод и отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Около 400 бытовых потребителей в Каменском районе лишись электричества.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина, невзирая на собственные заявления, каждый день наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия. При этом российская сторона, по ловам дипломата, строго соблюдает запрет на атаки.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе него Трамп предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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