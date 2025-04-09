Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ по энергообъектам РФ за сутки

В результате обстрела ВСУ Курской области в 08:18 8 апреля оборвались провода в пролетах опор. Это привело к отключению высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Жители села Большое Солдатское Большесолдатского района остались без света. Позже, в 13:20 в результате украинского обстрела из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.