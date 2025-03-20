В Курчатове заявили о введении дополнительных мер безопасности на Курской АЭС

В августе 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посещал Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости военных действий после того, как 6 августа украинские силы зашли в регион. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.