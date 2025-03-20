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В Курчатове заявили о введении дополнительных мер безопасности на Курской АЭС

Ведомости

На Курской атомной электростанции (АЭС) и в Курчатове, где она расположена, были приняты дополнительные меры безопасности. Об этом рассказал ТАСС глава города Игорь Корпунков.

«Непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», – уточнил Корпунков.

Среди ранее принятых дополнительных мер безопасности он назвал создание блокпостов на въездах и выездах из Курчатова.

В августе 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посещал Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости военных действий после того, как 6 августа украинские силы зашли в регион. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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