В Курчатове заявили о введении дополнительных мер безопасности на Курской АЭС
На Курской атомной электростанции (АЭС) и в Курчатове, где она расположена, были приняты дополнительные меры безопасности. Об этом рассказал ТАСС глава города Игорь Корпунков.
«Непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», – уточнил Корпунков.
Среди ранее принятых дополнительных мер безопасности он назвал создание блокпостов на въездах и выездах из Курчатова.
В августе 2024 г. директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посещал Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости военных действий после того, как 6 августа украинские силы зашли в регион. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России).