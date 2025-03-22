СК получил новые доказательства убийства мирных граждан в Суджанском районе
Следственный комитет (СК) получил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Следователи продолжают работать с людьми, пострадавшими от преступлений, либо ставшими свидетелями актов насилия, убийств мирных жителей и российских военных. По данным следствия, в августе 2024 г. в селе Заолешенка Суджанского района украинским военнослужащим был убит местный житель, который проезжал по улице на велосипеде.
Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о жестоких пытках и убийстве украинскими боевиками российского военного 21 августа прошлого года. В том же селе 7 августа 2024 г. украинские военные расстреляли в спину супруга местной жительницы, направлявшегося в продуктовый магазин. Также 19 января 2025 г. при сбросе снаряда ВСУ на частный дом, расположенный в Судже, погибла женщина.
19 марта СК сообщил о зафиксированных преступных действиях со стороны ВСУ в Суджанском и Тимском районах Курской области. Во время расследования было установлено, что 18 марта украинские силы сбросили взрывные устройства на территорию частного жилого сектора Суджанского района, где проживают мирные жители. В результате инцидента пострадали четыре человека.
В Тимском районе Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль, водитель получил ранения. Петренко уточнила, что все пострадавшие в ходе украинских атак в Курской области были госпитализированы.