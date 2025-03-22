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СК получил новые доказательства убийства мирных граждан в Суджанском районе

Ведомости

Следственный комитет (СК) получил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи продолжают работать с людьми, пострадавшими от преступлений, либо ставшими свидетелями актов насилия, убийств мирных жителей и российских военных. По данным следствия, в августе 2024 г. в селе Заолешенка Суджанского района украинским военнослужащим был убит местный житель, который проезжал по улице на велосипеде.

Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о жестоких пытках и убийстве украинскими боевиками российского военного 21 августа прошлого года. В том же селе 7 августа 2024 г. украинские военные расстреляли в спину супруга местной жительницы, направлявшегося в продуктовый магазин. Также 19 января 2025 г. при сбросе снаряда ВСУ на частный дом, расположенный в Судже, погибла женщина.

19 марта СК сообщил о зафиксированных преступных действиях со стороны ВСУ в Суджанском и Тимском районах Курской области. Во время расследования было установлено, что 18 марта украинские силы сбросили взрывные устройства на территорию частного жилого сектора Суджанского района, где проживают мирные жители. В результате инцидента пострадали четыре человека.

В Тимском районе Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль, водитель получил ранения. Петренко уточнила, что все пострадавшие в ходе украинских атак в Курской области были госпитализированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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