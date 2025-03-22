СК получил новые доказательства убийства мирных граждан в Суджанском районе

Кроме того, жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о жестоких пытках и убийстве украинскими боевиками российского военного 21 августа прошлого года. В том же селе 7 августа 2024 г. украинские военные расстреляли в спину супруга местной жительницы, направлявшегося в продуктовый магазин. Также 19 января 2025 г. при сбросе снаряда ВСУ на частный дом, расположенный в Судже, погибла женщина.