СК России зафиксировал преступления ВСУ в двух районах Курской области

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе продолжаются боевые действия. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области.