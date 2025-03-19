СК России зафиксировал преступления ВСУ в двух районах Курской области
В Суджанском и Тимском районах Курской области Следственный комитет (СК) России зафиксировал преступные действия со стороны ВСУ, сообщил СК.
В ходе расследования было установлено, что 18 марта 2025 г. ВСУ сбросили взрывные устройства на территорию частного жилого сектора Суджанского района, где проживают мирные жители. В результате инцидента были ранены четыре человека.
Как сообщили в СК, среди пострадавших был священник Курской епархии. Несмотря на полученные травмы, он продолжал помогать эвакуировать людей.
В Тимском районе Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб. В результате атаки водитель получил ранения.
В СК заявили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к данным преступлениям.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что все пострадавшие в ходе атак ВСУ в Курской области были госпитализированы. Она добавила, что следствие продолжает работу со свидетелями и потерпевшими.
«Всем указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», – заключила Петренко.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе продолжаются боевые действия. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области.