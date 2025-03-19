Газета
Телеграм
/ Политика

СК России зафиксировал преступления ВСУ в двух районах Курской области

Ведомости

В Суджанском и Тимском районах Курской области Следственный комитет (СК) России зафиксировал преступные действия со стороны ВСУ, сообщил СК.

В ходе расследования было установлено, что 18 марта 2025 г. ВСУ сбросили взрывные устройства на территорию частного жилого сектора Суджанского района, где проживают мирные жители. В результате инцидента были ранены четыре человека.

Как сообщили в СК, среди пострадавших был священник Курской епархии. Несмотря на полученные травмы, он продолжал помогать эвакуировать людей.

В Тимском районе Курской области ВСУ атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб. В результате атаки водитель получил ранения.

В СК заявили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к данным преступлениям.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что все пострадавшие в ходе атак ВСУ в Курской области были госпитализированы. Она добавила, что следствие продолжает работу со свидетелями и потерпевшими.

«Всем указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», – заключила Петренко.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе продолжаются боевые действия. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных