Москалькова сообщила о формировании списка пропавших жителей Курской области

13 января Хинштейн заявил, что считает правильным сформировать единый реестр всех пропавших без вести жителей курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сильно удивилась отсутствию такого реестра и отметила, что его давно пора было сделать.