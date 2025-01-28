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Москалькова сообщила о формировании списка пропавших жителей Курской области

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн составляют реестр пропавших без вести жителей приграничных районов региона. Об этом омбудсмен рассказала журналистам.

«Мы вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном сейчас занимаемся созданием списка и сверкой тех людей, которые оказались на временно оккупированной территории», – уточнила Москалькова (цитата по ТАСС).

Она также сообщила о планах Хинштейна провести большую встречу с жителями региона, на которых врио губернатора ответит на вопросы по розыску людей.

20 января Российский Красный Креста (РКК) сообщил, что сотрудники организации узнали нахождение 1419 пропавших жителей Курской области. Всего РКК принял 7061 обращение. Среди разыскиваемых 64,12% составили жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших людей находились в других районах.

13 января Хинштейн заявил, что считает правильным сформировать единый реестр всех пропавших без вести жителей курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сильно удивилась отсутствию такого реестра и отметила, что его давно пора было сделать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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