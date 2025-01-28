Москалькова сообщила о формировании списка пропавших жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн составляют реестр пропавших без вести жителей приграничных районов региона. Об этом омбудсмен рассказала журналистам.
«Мы вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном сейчас занимаемся созданием списка и сверкой тех людей, которые оказались на временно оккупированной территории», – уточнила Москалькова (цитата по ТАСС).
Она также сообщила о планах Хинштейна провести большую встречу с жителями региона, на которых врио губернатора ответит на вопросы по розыску людей.
20 января Российский Красный Креста (РКК) сообщил, что сотрудники организации узнали нахождение 1419 пропавших жителей Курской области. Всего РКК принял 7061 обращение. Среди разыскиваемых 64,12% составили жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших людей находились в других районах.
13 января Хинштейн заявил, что считает правильным сформировать единый реестр всех пропавших без вести жителей курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сильно удивилась отсутствию такого реестра и отметила, что его давно пора было сделать.