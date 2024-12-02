Российские силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников

Минэкономразвития собирается запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Новгородской области по тестированию средств защиты от противоправного применения БПЛА. ЭПР создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирования и получить протоколы испытаний. Такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний. Если все согласования будут пройдены, то к реализации эксперимента участники смогут приступить уже с начала 2025 г.