Российские силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает Минобороны.
Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре – над Брянской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В предыдущую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 29 БПЛА над четырьмя регионами России: 20 – над территорией Брянской области, семь – в небе над Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
Минэкономразвития собирается запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Новгородской области по тестированию средств защиты от противоправного применения БПЛА. ЭПР создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирования и получить протоколы испытаний. Такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний. Если все согласования будут пройдены, то к реализации эксперимента участники смогут приступить уже с начала 2025 г.