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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает Минобороны.

Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре – над Брянской областью, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В предыдущую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 29 БПЛА над четырьмя регионами России: 20 – над территорией Брянской области, семь – в небе над Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

Минэкономразвития собирается запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Новгородской области по тестированию средств защиты от противоправного применения БПЛА. ЭПР создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирования и получить протоколы испытаний. Такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний. Если все согласования будут пройдены, то к реализации эксперимента участники смогут приступить уже с начала 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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