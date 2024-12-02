В России проработают регуляторику для уничтожения беспилотников

В России проработают регуляторику для уничтожения беспилотниковСейчас ответственность за возможные последствия таких ситуаций не определена
Минэкономразвития собирается запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Новгородской области по тестированию средств защиты от противоправного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заместитель директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Анастасия Гюрова сообщила на заседании секции «Цифровая трансформация транспорта» в Совете Федерации 28 ноября.
ЭПР создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирования и получить протоколы испытаний. Такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний.
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