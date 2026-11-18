Действующее законодательство запрещает распространять среди несовершеннолетних информацию, созданную иноагентами. Книги, написанные ими или при их участии, должны иметь маркировку «18+», а статус автора необходимо указывать в выходных данных и (или) на обложке. Кроме того, запрещена выкладка таких изданий лицевой стороной в торговых залах и их реклама.