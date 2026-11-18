Госдума приняла закон об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит ограничения на доступ к книгам авторов, признанных иностранными агентами, в библиотеках.
Поправки вносятся в закон «О библиотечном деле». Согласно новой редакции, порядок доступа к библиотечным фондам будет определяться не только уставами учреждений, профильными нормативными актами и законодательством о защите детей от вредной информации и государственной тайне, но и нормами об иностранных агентах.
Действующее законодательство запрещает распространять среди несовершеннолетних информацию, созданную иноагентами. Книги, написанные ими или при их участии, должны иметь маркировку «18+», а статус автора необходимо указывать в выходных данных и (или) на обложке. Кроме того, запрещена выкладка таких изданий лицевой стороной в торговых залах и их реклама.
Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2024 г. Согласно законопроекту, в ст. 12 закона «О библиотечном деле» за Министерством культуры предлагается закрепить право утверждать «особенности предоставления и размещения» (правила) «документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов».