13 ноября Euronews писало, что Евросоюз за январь – октябрь 2026 г. потратил на российский сжиженный природный газ (СПГ) 8,7 млрд евро – на 21% больше, чем за весь 2025 г. В октябре поставки сократились на 11% по сравнению с сентябрем, но их оценочная стоимость выросла на 2,6% до 839 млн евро. Это произошло на фоне повышения европейских цен на газ.