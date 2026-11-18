Михельсон: Россия планирует нарастить поставки СПГ в Китай
Россия намерена перераспределить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, сообщил ИС «Вести» глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.
«Очень мудрые люди в Брюсселе приняли решение, что с 1 января не будут получать российский СПГ. И, конечно, мы сейчас перераспределяем по рынкам и, конечно, предпочтение отдаем Китаю, нашим партнерам», – заявил он.
13 ноября Euronews писало, что Евросоюз за январь – октябрь 2026 г. потратил на российский сжиженный природный газ (СПГ) 8,7 млрд евро – на 21% больше, чем за весь 2025 г. В октябре поставки сократились на 11% по сравнению с сентябрем, но их оценочная стоимость выросла на 2,6% до 839 млн евро. Это произошло на фоне повышения европейских цен на газ.
3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о планах России поставить в Китай около 50 млрд куб. м газа в 2026 г. По его словам, действующий газопровод «Сила Сибири» вышел на проектную мощность около 39 млрд куб. м в год.
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Также 29 октября Еврокомиссия исключила возобновление поставок газа по «Северному потоку».