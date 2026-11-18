ОАК поставит «Полярным авиалиниям» шесть самолетов Ил-114-300
Компания «Ил» (входит в ПАО «ОАК») поставит якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» шесть турбовинтовых региональных самолетов Ил-114-300. Договор подписан в рамках Международного форума «Транспорт России», сообщил «Ведомостям» представитель авиастроительной корпорации.
Пять бортов будут поставлены заказчику в 2029 г., еще один – в 2030 г. Сейчас «Полярные авиалинии» эксплуатируют парк самолетов предыдущего поколения Ан-24.
Авиакомпания ежегодно перевозит более 150 000 человек. На ее долю приходится около 6% всех пассажирских рейсов внутри Дальневосточного федерального округа.
16 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство России дополнительно направит свыше 3 млрд руб. на создание первых серийных пассажирских самолетов Ил-114-300. Средства выделят из резервного фонда правительства.
3 сентября в ОАК заявили о планах поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 единиц в год к 2031 г. В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины, план на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 единиц.