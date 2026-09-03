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ОАК раскрыла планы по производству Ил-114

В течение 10 лет будет выпущено около 100 таких самолетов
Светлана Афонина
Появление на рынке Ил-114-300 открывает массовое производство новой российской авиатехники
Появление на рынке Ил-114-300 открывает массовое производство новой российской авиатехники / Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Ил», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха», планирует поэтапно увеличивать выпуск региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. Об этом сообщил управляющий директор компании Даниил Бренерман 2 сентября на ВЭФ-2026.

В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины. План на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин, пояснил Бренерман. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 ед., пояснил топ-менеджер «Ведомостям».

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