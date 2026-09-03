ОАК раскрыла планы по производству Ил-114

В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три машины. План на 2028 г. – шесть самолетов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин, пояснил Бренерман. Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 ед., пояснил топ-менеджер «Ведомостям».