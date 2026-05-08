Алиханов указал на превосходство Ил-114 над зарубежными аналогами
Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил «РИА Новости» министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что, безусловно, влияет на экономику эксплуатантов», – подчеркнул он.
7 мая генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину о планах госкорпорации к 2030 г. наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 SJ-100 и 12 Ил-114-300. По его словам, испытательные сертификационные полеты Ил-114–300 практически завершены.
В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что сертификация Ил-114-300 запланирована на май – июнь 2026 г. Он уточнил, что испытания самолета в целом завершены, остаются проверки по обледенению, температурным режимам и молниезащите.