Первым делом на самолеты

Первым делом на самолетыСколько стоит обновление национального авиапарка
Минпромторг, похоже впервые с момента формирования Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА) как обособленного документа в 2022 г., предъявил рынку оценку стоимости ее исполнения. По словам профильного заместителя министра Геннадия Абраменкова, план поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. потребует фондирования в объеме более 3 трлн руб.
Речь идет об удовлетворении потребности авиакомпаний примерно в 570 новых самолетах до 2035 г. Эта цифра появилась по итогам проведенной со Сбербанком работы по формированию подтвержденного спроса на авиатехнику, говорит директор по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») Олег Богомолов. Авиаэксперты склоняются к тому, что это более трезвая оценка ведомств и госкорпорации по сравнению с тем, что заложено в текущую (от мая 2024 г.) версию КПГА. Она предполагает поставки эксплуатантам до 2030 г. почти вдвое большего количества самолетов (994 шт.).
При этом новая версия КПГА пока официально представлена не была, первый вице-премьер Денис Мантуров в прошлом году призывал не спешить и дождаться окончания сертификации импортозамещенных версий российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. С учетом того, сколько нареканий в отрасли было к текущей версии документа, это выглядит разумно.
Но даже если все пойдет по плану и на эти самолеты будут выписаны сертификаты до конца 2026 г., совершенно необязательно, что, например, тот же «Аэрофлот» получит заказанные 18 МС-21 в 2026–2027 гг. И дело вовсе не в том, что нет денег (хотя их действительно нет), – для выполнения поручения президента в полтора раза увеличить авиационную подвижность населения до 2030 г. за счет российских самолетов деньги, по идее, найдутся.
Все новейшие и не очень российские пассажирские самолеты собирают буквально бок о бок с военной техникой. МС-21 – на авиазаводе «Иркут», основной продукцией которого исторически были истребители КБ «Сухого». Они же, пусть и в отдельных корпусах, выпускаются в Комсомольске-на-Амуре, где делают региональный SJ-100. Ту-214 родом из Казани, где производят стратегический бомбардировщик Ту-160 – легендарный «Белый лебедь». И проблема кадрового обеспечения гражданских проектов граничит со сложностями в поставках компонентов от российских заводов. Сейчас эти два важнейших ресурса сфокусированы на решении задач для нужд Минобороны. Помимо этого в 2022 г. ОАК пришлось решать задачу замещения десятков импортных авиационных систем российскими аналогами, которых до этого у нас не производилось.
К концу 2024 г. на авиазаводах в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре скопилось порядка 40 фюзеляжей МС-21 и SJ-100 в разной степени сборки. Они ждали российских компонентов. А перевозчики ждут новые самолеты, без которых ни к 2035 г., ни уж тем более к 2030 г. выполнить поручение президента не удастся. И те и другие единодушны в том, что никто из них не знает, сколько судов удастся выпустить. Даже если представить себе, что деньги действительно найдутся.