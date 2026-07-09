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Главная / Бизнес /

Ил-114 получил сертификат с ограничениями по эксплуатации

До завершения дополнительных испытаний самолет может летать в хорошую и не слишком холодную погоду
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат типа на модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником Ил-114-100, следует из данных в этом документе. «Ведомости» ознакомились с ним.

Согласно карте данных сертификата типа от 1 июня 2026 г., Ил-114-300 сертифицирован для эксплуатации в сравнительно узком температурном коридоре – от -9 до +25 °C. Для сравнения: предшествующая модель Ил-114-100 имела допуск к полетам в диапазоне от -30 до +45 °C. Этот самолет был разработан в 1980-е гг. КБ Ильюшина, сертифицирован во второй половине 1990-х гг. Он выпускался с двигателями канадской Pratt & Whitney и зарубежным бортовым электронным оборудованием. Всего на Ташкентском авиазаводе было произведено около 20 таких воздушных судов (ВС).

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