Ил-114 получил сертификат с ограничениями по эксплуатации

Согласно карте данных сертификата типа от 1 июня 2026 г., Ил-114-300 сертифицирован для эксплуатации в сравнительно узком температурном коридоре – от -9 до +25 °C. Для сравнения: предшествующая модель Ил-114-100 имела допуск к полетам в диапазоне от -30 до +45 °C. Этот самолет был разработан в 1980-е гг. КБ Ильюшина, сертифицирован во второй половине 1990-х гг. Он выпускался с двигателями канадской Pratt & Whitney и зарубежным бортовым электронным оборудованием. Всего на Ташкентском авиазаводе было произведено около 20 таких воздушных судов (ВС).