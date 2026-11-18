Дмитриев: европейцы на фоне кризиса скоро начнут восстанавливать отношения с РФ
Россия рассчитывает, что европейские страны на фоне внутренних кризисов начнут восстанавливать взаимодействие с Москвой. Об этом ИС «Вести» на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его мнению, Европа переживает миграционный, социальный и экономический кризисы. Он считает, что европейским странам следует не только вернуться к переговорам с Россией, но и возобновить экономическое сотрудничество, в частности, закупки российских энергоресурсов.
В противном случае Европу может ожидать еще больший кризис, предупредил глава РФПИ. Он также отметил, что США видят проблемы в европейской экономике и социальной сфере. Дмитриев назвал сложившуюся ситуацию для Европы последним шансом изменить положение и восстановить сотрудничество с Россией.
10 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что жители европейских стран испытывают разочарование, а порой и отчаяние из-за высоких цен на энергоносители, которые увеличивают расходы домохозяйств и снижают конкурентоспособность бизнеса.
4 октября Дмитриев заявил, что Европе нужны российские энергоресурсы, чтобы пережить зиму. Он отметил в социальной сети X, что Евросоюз уже столкнулся с серьезными последствиями «упорных идеологических ошибок», совершенных в области энергетики.