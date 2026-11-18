8 ноября в «Газпроме» отметили, что европейские хранилища показывают новые антирекорды по отбору газа. Согласно сообщению, 6 ноября отбор газа из подземных хранилищ стал исторически максимальным для этой даты – было поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м, больше предыдущего суточного максимума.