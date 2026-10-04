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Дмитриев: Европе нужны российские энергоресурсы для выживания

Ведомости

Европе нужны российские энергоресурсы, чтобы пережить зиму. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил в социальной сети X, что Евросоюз уже столкнулся с серьезными последствиями «упорных идеологических ошибок», совершенных в области энергетики.

«Зима близко… Европа нуждается в российской энергии, чтобы выжить», – написал Дмитриев.

3 июня Дмитриев заявил прессе в рамках ПМЭФа, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики.

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