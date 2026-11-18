Европейская комиссия предложила выделить новый кредит Украине на 45 млрд евро
Европейская комиссия (ЕК) предложила согласовать дополнительные меры финансовой поддержки Украины в размере 45 млрд евро в 2027 г. Об этом сказано на официальном сайте ЕК. Поддержка может быть предоставлена Киеву в рамках кредитного займа.
В ЕК отметили, что принятые меры позволят восполнить дефицит финансирования Киева в размере 70 млрд евро. Они дополняют кредит, выделенный Евросоюзом, в размере 90 млрд евро на поддержку Украины в 2026–2027 гг.
25 млрд евро будет выделено на военную помощь, а до 20 млрд евро – «на общую бюджетную поддержку». По информации ЕК, данная поддержка будет способствовать «более тесной интеграции оборонной промышленности Украины и Европы». При этом отмечается, что бюджетная поддержка будет оказана только в том случае, если Киев проведет реформы, в том числе в сфере права, а также примет антикоррупционные меры.
Также Еврокомиссия предложила расширить возможности использовать российские замороженные активы. Речь идет о предоставлении Украине возможности погасить данными средствами кредиты. Еврокомиссия также предложила предоставлять Киеву дополнительные кредиты от третьих стран до 5 млрд евро.
Согласно сообщению ЕК, с начала конфликта на Украине Киеву была оказана поддержка на общую сумму почти 238 млрд евро.
О подобном решении ЕК 16 ноября писала газета Financial Times (FT). Денежные средства, как отмечало издание, будут предоставлены сверх уже одобренного блоком займа в 90 млрд евро, который был согласован в конце 2025 г. Кредит будет выделяться за счет выпуска облигаций под гарантии бюджета ЕС.
16 ноября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г. Решение принято после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ.