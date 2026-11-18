25 млрд евро будет выделено на военную помощь, а до 20 млрд евро – «на общую бюджетную поддержку». По информации ЕК, данная поддержка будет способствовать «более тесной интеграции оборонной промышленности Украины и Европы». При этом отмечается, что бюджетная поддержка будет оказана только в том случае, если Киев проведет реформы, в том числе в сфере права, а также примет антикоррупционные меры.